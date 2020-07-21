Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan sonrası tufan!

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği puanları toplayamadı. Özdeş ile 5 haftada 0 çeken Malatya ekibi, Karaman yönetiminde de 8 puan toplayarak ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile toplanan 24 puana rağmen sezonun son maçı öncesi ligde kalma şansını zor soktu. Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.
Süper Lig'de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 16 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmandaki kritik maçta Çaykur Rizespor'a 3-0'lık skorla kaybederek düşme hattına geriledi. Kalan son haftada ligde kalma adına azda olsa şansı bulunan Yeni Malatyaspor rakibi Gaziantep FK’yı yenerek diğer maçlardan çıkacak sonuçlara bakacak.
Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: 1-3
Yeni Malatyaspor – Konyaspor: 1-1
Kayserispor – Yeni Malatyaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa: 1-2
Yeni Malatyaspor – Göztepe: 2-1
Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor: 3-2
Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği: 0-0
Sivasspor – Yeni Malatyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: 0-1
Rizespor – Yeni Malatyaspor: 3-0