Süper Lig’de 34. hafta programı açıklandı

Süper Lig’in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor – Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig’de son haftanın programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Y. Denizlispor – MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor – Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe – DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği – Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor – Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir