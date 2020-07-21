Süper Lig’de 34. hafta programı açıklandı

Süper Lig’in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor – Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.
21.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray
21.00 Y. Denizlispor – MKE Ankaragücü
21.00 Yeni Malatyaspor – Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe – DG Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği – Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor – Trabzonspor
21.00 İH Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor
17.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir