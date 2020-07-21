Sporsever’de gündem Formula 1 ve NFL’deki taciz skandalı

Sporsever’in 6. bölümünde Turan Bakülü ile Metin Aktaşoğlu Formula 1 ve NFL dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İkili; Macaristan Grand Prix’si, Lewis Hamilton’ın ırkçılık karşıtı açıklamaları ve NFL’de ortaya çıkarılan taciz skandalı ana başlıklarını masaya yatırdı.

Ayrıca NFL’de yeni sezon öncesi corona salgını endişesi ve NBA’de başlayacak yeni sezon için kurulan fanusta yaşananlar da diğer konuları oluşturdu. Yeni bölümde farklılık olarak ekibimiz hafta boyunca yaşanan gelişmelere de kısa bir bakış attı.

00:49 Formula 1’de Macaristan Grand Prix’si ve Lewis Hamilton’ın yarış sonrası açıklamaları

19:47 NFL’deki taciz skandalı

28:52 NFL’de yeni sezon öncesi oyuncuların salgın endişesi, NBA’deki fanus örneği

40:40 Geride kalan haftaya dair kısa haber turu

Programdan satır başları:

Hamilton ve Mercedes, 2003’teki Schumacher ve Ferrari’yle benzer bir durumda.

Hamilton: “Irkçılığa karşı mücadeleyi bir arada sürdürmeye devam etmeliyiz.”



Eski ismiyle Washington Redskins’te taciz 13 sene boyunca sürdü ve belli ki bu duruma göz yumuldu.

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