Serena Williams ile Natalie Portman’dan dev ortalık!

ABD Kadın Futbol Ligi’nde (NWSL) takım sayısı artıyor… Oscar ödüllü aktris Natalie Portman, birçok Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü raket Serena Williams ve eşi olan aynı aynı zamanda Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian, Los Angeles’te bir futbol takımı kuracak. Williams-Ohanian çiftinin kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcılarından oldu. Böylece 2 yaşındaki Alexis takım sahibi olan en genç insan ünvanına sahip olacak.

Natalie Portman'ın başında olduğu yatırım grubu gerekli izinleri alarak şehrin kadın futbol takımını kuracaklarını ve Angel City ismini verdikleri kulübün 2022 yılında NWSL’de mücadele etmeye başlayacağını açıkladı. Los Angeles ekibi ligin 11. takımı olacak.

Portman ve Ohanian’ın yanı sıra aralarında Mia Hamm ve Abby Wambach’in de olduğu 12 eski ABD Milli Takım oyuncusuyla Jennifer Garner ve Eva Longoria da ligi yeni katılacak takımın yatırımcıları arasında yer alıyor.

2012 yılında kurulan lig henüz emekleme döneminde, CBS ile anlaşma sağlayarak maçlara ilgiyi arttırmak isteyen lig yönetimi, ünlü oyun yayıncısı Twitch ile de 4.5 milyon Dolar anlaşmaya sağlamıştı.