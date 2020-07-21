Pep Guardiola: Arsenal’in saha dışında yaptıklarına saygı duymuyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Avrupa’dan men cezası, Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) tarafından iptal edilmişti. Bu karar tepki gösteren takımlar arasında yer alan Arsenal’e cevap veren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Londra ekibinin saha içinde yaptıklarına büyük saygı duyduğunu, ancak saha dışında yaptıkları ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğini belirtti.

Tüm rakiplerine değer verdiğinin altını çizen Pep Guardiola “Rakiplerimiz her zaman benim saygımı ve kredimi kazanmıştır. Arsenal’in saha içinde yaptıklarına da büyük saygı duyuyorum. Ancak saha dışında yaptıklarına saygı duymuyorum” dedi.