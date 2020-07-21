Hentbolda tarihi skandalın perde arkası…

Devrim DEMİREL / SÖZCÜ Futbol, basketbol ve voleybolun gölgesinde kaldığı için neredeyse hiç konuşulmayan hentbol, patlayan skandalla gündeme geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Sorumlusu Erdal Ceyhan, Banik Most ile Kastamonu Belediyesi arasında 26 Ocak'ta Çekya'da oynanan EHF Kupası maçının hakemlerinden ‘Temsilcimiz lehine avantaj sağlamaya yönelik istekte bulunduğu gerekçesiyle' ceza aldı. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Ceyhan'ı uluslararası müsabakalardan 2 yıl men ederken 2000 Euro da para cezası verdi.

Skandal, Rus hakemler Facebook Messenger'dan bu ‘isteği' aldıktan sonra Türk yöneticiyi EHF'ye şikayet edince ortaya çıktı. EHF, maçtan 2 gün önce Rus hakemleri değiştirip Avusturyalıları görevlendirdi. Kadın hentbolunda son yılların en başarılı takımı olan Kastamonu Belediye maçı 31-28 kazanırken Avusturyalı hakemlerin ev sahibi lehine kararları tepki çekti.

Olaydan THF ve temsilcimizi sorumlu tutmayıp ceza vermeyen EHF, Ceyhan'a itiraz hakkı tanıdı.

PRESTİJ KAYBETTİK

Hentbol camiası, branşlarının skandalla gündeme gelmesi nedeniyle üzgün… Dış ilişkiler ve Milli Takımlar’dan sorumlu bir federasyon yöneticisine ceza verilmesiyle Türk hentbolunun Avrupa'da büyük prestij kaybedeceği, tüm kulüp ve Ay-Yıldızlı takımların bundan zarar görebileceği kulislerde konuşuluyor.

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