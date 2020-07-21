Güle Güle Büyük Kaptan

ÇOK maçını anlattım. Fazla muhabbettimiz yoktu. O, sahada işini yapar, biz de yukarıdan anlatırdık. Saha içinde şımardığını, rakiplerine saygı duymayan hareketler yaptığını hiçbir zaman görmedim. Saha içindeki Selçuk'u, İzlanda'ya attığı golle hep anımsayacağım. Top ağlarla buluştuğunda, bizim takımın kaderini değiştirmişti.

Sessiz kaptanlardandı. Belki yapısı böyleydi ama sessizliğin de bir güç olabileceğini gösterdi arkadaşlarına. ‘Futbolu artık bıraksın kaynaklı' baskılar özellikle son iki sezonda, sanki onu küstürdü. Ben böyle hissetim.

SPORTİF DİREKTÖR EMRE

Yeni görevi bir an önce açıklanmalı. Çünkü sahada yer alıyor, antrenmana çıkıyor. Alınacak veya gidecek futbolculara o karar veriyor havası, Emre Belözoğlu'nu zorda bırakabilir. Bu kadar ağırlığı bir koltukta taşıyamazsınız. Artık Fenerbahçe'nin yeni şemasında adını görmemiz lazım, Emre Belözoğlu'nun.

Başakşehir’in sırrı: Akıllı yönetim, iyi organizasyon…

BU şampiyonluğun sinyalini, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğü döneminde çok verdi Başakşehir. Ama bir türlü olmadı. Okan Buruk bu sezon takımla fazla oynamadan bu işi başardı. Üç büyüklerin havlu attığı, Trabzonspor'un kaybettiği büyük avantajı kaçırmadı, Okan Buruk. Zaten, kadro kalitesiyle bu şampiyonluğun hikâyesi çok kısa ve net: Akıllı yönetim, iyi organizasyon ve sonuç…

TRABZON VE CEZA

TRT Spor'da Özgür Buzbaş'ın Ahmet Ağaoğlu'nu konuk ettiği programı izledim. En çok dikkatimi çeken bölümlerden biri, CAS'a yapılan itiraz konusunda yaptığı açıklamaydı. Başkanı bu konuda biraz çekimser gördüm. Umarım Trabzonspor ceza almaz.

DERBİ VE PANDEMİ

MAÇIN adı büyük. Bir derbi ama seyirci olmayınca bu işin tadı kaçıyor. Salgın dünyada bütün hızıyla sürerken, statlara seyirci almak, bu gidişle yeni sezonda da zor olacak galiba. O zaman maçın adını koyamıyorsun maalesef.