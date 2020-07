Göksel Gümüşdağ’dan Başakşehir’in satışı için konusunda açıklama

Süper Lig şampiyonu Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor’da canlı yayına katıldı. Şampiyonluğun hikayesini anlatan Gümüşdağ bir çok konuda merak edilen soruları yanıtladı. İşte Gümüşdağ’ın açıklamalarından satır başları…

‘BİZİM KATKIMIZ YÜZDE 45’

Türkiye’de şampiyon olan takımın, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gidebilmesi için toplanan puanlarda bizim katkımız yüzde 45. Bizim de zor günlerimiz oldu. 8 puandan şampiyonluğu verdikten sonra başımızı yastığa koyduğumuzda ‘Ne oldu, neyi yanlış yaptık’ diye çok düşündük. Bu kolektif bir çalışma, sadece benim başarım değil. Aile yapısını kurduk, inandık.

“İMKANSIZA İNANMADI, İMKANSIZI BAŞARDI”

Bu takım imkansıza inanmadı ve imkansızı başardı. Başakşehir’in şampiyonluğunun, çok Anadolu takımı için önemli olduğunu düşünüyorum. İbrahim başkan, Bursa’da bir şampiyonluk yaşattı. Bu çok önemli bir şampiyonluktu, kalıcı olamadı. Kalıcı olsa, Başakşehir bu kadar geç kalmazdı, çok Anadolu takımı arkadan gelirdi. 6 yıldır istikrarımız, şampiyonluk kadar kıymetli.

“YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ ALACAĞIZ”

Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00’ye aldık. 6. yılımızda, 21:00’da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.

“İRFAN’A RESMİ TEKLİF YOK”

İrfan Can, Türk Milli Takımı’nın ve Türkiye’nin gurur duyacağı bir oyuncu, çok sevdiğim bir kardeşim. Geçmişte nasıl Cengiz Ünder’e destek olduysak, onu da farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, “Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim dedi” bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok.

“ASLA ÖNÜNÜ KAPATMAM”

Avrupa’ya gitmek isteyen, Avrupa’dan talipleri olan oyuncularımın asla önünü kapatmam. Son 15 haftadır, yoğun bir şekilde oyuna kitlendik, şampiyonluğa kitlendik. Sadece bunu düşündük. Pandemi döneminde sıkıntı da yaşadım. Şampiyon takımın oyuncularına teklif gelebilir ama yurt dışından birkaç takımın İrfan Can’ı takip ettiğini söyleyebilirim, Türkiye’den bana gelen bir teklif olmadı.

“VISCA, KUPAYI GÖTÜRMEK İSTEDİ”

Visca’ya geçen sezon devre arasında teklif geldi. Konya maçında Visca ile konuştum, ‘Başkan, kupayı Bosna’ya aileme götürebilir miyim’ dedi. Aleksic ile birlikte kupayı onlarla Bosna’ya yollayacağız. Caiçara da babasına götürecek. Hepsi inanmıştı, maçlar oynanmadan bir gün eve götürebilir miyim konusunu bile görüşmüştük.

“EMRE’DEN ÇOK FAYDALANDIK”

Emre Belözoğlu 4 yıl takım kaptanlığı yaptı, Başakşehir’de belki de kariyerinin en güzel günlerini yaşadı, biz de ondan çok faydalandık. Arda belki sportif olarak çok başarılı olamadı ama o da bu duyguları yaşamış bir oyuncuydu. Hepsinin uluslararası tecrübeleri vardı, hepsi olumlu izler bıraktı.

“KARARI ARDA İLE ALDIK”

Arda Turan ile oturduk, konuştuk ve teşekkür ettik. Arda ile beraber bu kararı aldık. Gerisini Arda’ya sormak lazım. Süper Lig’de Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı devre arasında, sadece biz yapmadık. İçerideki oyuncuya ‘Ben sana inanıyorum’ duygusunu vermek de önemlidir.

“HAKEM HATALARINDA ART NİYET ARAMADIM”

Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasında art niyet aramadım. MHK başkanını da futbol camiası tanır, dürüst biridir. VAR olmasaydı, lig nasıl biterdi, onu bilemiyorum. Hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum ve hataların arkasında art niyet aramıyorum.

“GEÇMİŞTE ÇİN’DEN TEKLİF GELDİ”

Başakşehir ilçesinin, İstanbul’un bir takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda böyle bir şey yok. Geçmişte Çin’den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceği için her şeyi yaparız. Başakşehir 6 yıldır ilk 4’ün dışına çıkmadı, UEFA gelirleri var, oyuncu satışları var. Biz bir anonim şirketiz, her şeyimiz açık ve net.

“AZİZ YILDIRIM DOSTUMDUR”

Aziz Yıldırım dostumdur, zaman zaman görüşüyoruz. Türk futboluna da çok ciddi katkıları olmuştur.

“STADIMIZIN ADINDAN MEMNUNUZ”

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın adını sayın Cumhurbaşkanımız ve biz kulüp olarak verdik. Sayın Fatih Terim, UEFA Kupası kaldırmış, Türk futbolunun başarılı bir teknik adamıdır. Stadımızın adının Başakşehir Fatih Terim Stadı olmasından memnunuz.