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Sözcü

Fatih Terim’den LGS 1.’si Ömer Arda paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye LGS 1.'i Ömer Arda ile olan fotoğrafını paylaştı.

21:31 -
Haberler Futbol
Fatih Terim’den LGS 1.’si Ömer Arda paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından Türkiye LGS 1.’i Ömer Arda bir fotoğraf paylaşarak, “Bugün ileride teknik direktör olmak ve bunun eğitimini almak isteyen, Türkiye LGS 1.'si Ömer Arda'yı gururla ağırladık. Ülke futbolumuzun geleceğini, Ömer'lerin azmi, çalışkanlığı, disiplini ve kararlığı inşa edecek” açıklamasında bulundu

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