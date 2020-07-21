Fatih Terim kırgın! Aslan mutsuz…

Galatasaray’da başarısız geçen sezonun birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Göztepe maçı sonrası imalı açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, yönetimin bazı konuları basına sızdırmasından dolayı kırgınlık yaşıyor. Yaşanan meselelerin kulüp içinde kalması gerektiğini savunan Terim, oyuncuların yaşadığı maaş problemlerinde yönetimin aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyor.

AVRUPA’YA KATILMA ŞANSI ÇOK AZ

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalınacak olması sarı-kırmızılı futbolcularda moral bozukluğu yarattı. Maddi belirsizlikten dolayı birçok futbolcu, gelecekten endişeli. Öte yandan Cimbom'un Avrupa kupalarına katılma şansı çok zor. Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men olmayıp ligi ikinci sırada bitirip Türkiye Kupası kazanması halinde Aslan, ligi 5. bitirirse Avrupa biletini alabilecek