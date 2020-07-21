1.8 milyon dolara satılan karttan LeBron James’te birkaç tane varmış!

NBA’de Los Angeles Lakers takımının yıldız oyuncusu LeBron James'in imzalı kartı geçtiğimiz günlerde açık artırmayla 1.8 milyon dolara satıldı. Çaylak sezonundan olan ve LeBron’un imzasını taşıyan kartın bu fiyata alıcı bulması dünya basınında genişçe yer aldı.

35 yaşındaki yaşayan efsane, Amerikan spor kanalı ESPN’in sosyal medya hesabı SportsCenter’ın paylaştığı habere Instagram’dan yorum yaparak, “Bilin bakalım bu kartlardan birkaç tane kimde var” ifadelerini kullandı.

KARTTAN 23 ADET ÜRETİLDİ

James'in Cleveland Cavaliers'taki çaylak sezonu olan 2003-2004 sezonu öncesi basılan ve sadece 23 tane üretilen kartta LeBron James'in imzası da bulunuyor.

4 kez MVP olan yıldız oyuncunun bu yorumu sonrasında diğer kartların da açık arttırmaya çıkarılması halinde değerinin birkaç milyon dolar da artacağı tahmin ediliyor.

LeBron James’in formasından bir parça da barındıran kart, değerlemeyi yapan Beckett Publications tarafından 10 üzerinde 9.5 puan aldı. Bu puan kartın kondisyonunun oldukça iyi durumda olduğuna işaret ediyor.

Action Network'ten Darren Rovell'ın verdiği bilgiye göre Golden Auctions tarafından yürütülen açık artırmada Leore Avidar isimli bir koleksiyoner 1.8 milyon dolar teklifi vererek kartın sahibi oldu.