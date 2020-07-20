Yerel basın Trabzonspor’u topa tuttu! ‘Gözyaşlarına bile değmezsiniz…’

Süper Lig´de, koronavirüs salgını öncesi zirvede yer alan Trabzonspor, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla şampiyonluğu Medipol Başakşehir´e kaptırdı. Bu 7 maçlık periyodun 5´inde puan kaybeden bordo-mavililer, kayıpların tamamını da önde götürdüğü maçlarda yaşadı.
Pandemi Trabzonspor´a yaramadı. Süper Lig´de 2019-20 sezonunun bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir ile verdiği zirve yarışında şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor, Kovid-19 salgınından sonra hedeflerinin uzağında kaldı. Salgın öncesi ligde zirvede yer alan bordo-mavililer, pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 7 maçta yaşadığı 12 puan kaybıyla zirveden uzaklaştı.
Pandemi arasından sonra çıktığı 7 maçta yalnızca iki galibiyet alabilen Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki yarayı, öne geçtiği ancak galibiyete uzanamadığı 5 maçta aldı. Pandeminin ardından lige 3-1´lik Göztepe galibiyetiyle umutlu başlayan bordo-mavililer, sonraki iki haftada Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarından öne geçmesine rağmen sonradan kalesinde gördüğü gollerle 1´er puanla ayrıldı. 30´uncu haftada deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1´lik galibiyetle şampiyonluk için yeniden umutlanan Trabzonspor, önce yine öne geçtiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı, sonraki iki maçında ise 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor´a 2-1, 3-1 öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor müsabakasından ise 4-3´lük yenilgi ile ayrıldı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alan Trabzonspor´da bu alışkanlık şampiyonluğun kaçmasında da başrol oynadı.
Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Trabzonspor´da pandemi sonrası özellikle Mikel ve Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından kadroda alternatif oyuncu sayısı azaldı. Hamle gücü düşen bordo-mavililerde bu süreçte Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban gibi takımın önemli isimlerinin de sakatlık yaşamaları, takımın performansındaki düşüşte etkili oldu.
Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor´da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikeye girdi. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordo-mavililerin üçüncü Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2´ye indi. Ligin 34´üncü haftasında Sivasspor Göztepe´yi yener, Trabzonspor ise Hes Kablo Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordo-mavililer ikincilik koltuğundan da olacak.
Diğer taraftan, bu sezon 2+1 kupa hedefi koyan ancak bitime bir hafta kala şampiyonluk hayallerine veda eden bordo-mavililerde hedef tutmadı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 29 Temmuz´da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçı kazanması durumunda sezonu 1 kupa ile tamamlayacak ve gelecek sezon öncesi Süper Kupa´da mücadele etmeye hak kazanacak.
Yerel gazeteler, Süper Lig´in 33´üncü haftasında Trabzonspor´un 3-1 öne geçip 4-3 öne geçtiği ve şampiyonluk yarışına havlu attığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sitemde bulunurken, `Rezalet´ ve `Eserinizle övünün´ yorumlarını yaptı.
Günebakış gazetesi, “Eserinizle övünün”, “Haftalardır işkence çektirip Başakşehir´i şampiyon yaptınız”, Taka gazetesi, “Rezalet”, “Sözün bittiği yer, Trabzonspor´un 3-1 öne geçtiği maçta Konyaspor´a dramatik bir şekilde mağlup olmasının akılla izahı yok”, “Rüya gibi geçen sezon hayal kırıklığı ile bitti”, Karedeniz gazetesi, “Bu işte bir iş var”, “Şampiyonluğu Başakşehir´e altın tepside sunduk. Emeği geçen herkese teşekkürler!”, Kuzey Ekspres gazetesi, “O sene gelecek sene!”, Karadeniz´de Sonnokta gazetesi, “Gözyaşlarına bile değmezsiniz” başlıklarını kullandı.