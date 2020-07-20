Olmaz denen ne varsa başımıza geldi ya, Başakşehir'in şampiyonluğuyla da 2020'yi taçlandırmış olduk.

Sabrın sonu selamettir. Dört büyüklerin bu kadar basiretsiz ve akıldan yoksun hareket ettiği bir dönemde, Başakşehir'in kazandığı bu şampiyonluk çok daha anlamlı. Aklın, sistemin, istikrarın ve takım olmanın meyvesini sonunda afiyetle yediler.

Abdullah Avcı'nın kimyası şampiyonluk için yeterli değildi, Okan Buruk'la o eşik paramparça edilerek aşıldı. Türk futbolunun yeni yıldızı Okan Buruk'a kocaman bir alkış her şeyden önce. Bizim büyüklerin beğenmediği Mert Günok, Skrtel, Demba Ba, Mehmet Topal gibi futbolcularla ipi göğüslediler. İş bilenin kılıç kuşananın.

Konya’da şok olan Başakşehir, Kayseri önünde de klasik oyunuyla maçı erken koparmak istedi. 14 yıldır takımın hamallığını yapan Mahmut'un golü, bir başka anlamlıydı ve de kaptana çok yakıştı. Visca penaltıyı kaçırmasa parti çok daha erken başlayabilirdi. Statta elektrikler kesildi, karanlıklar içinden Kayseri sürprizle dönebilir mi derken Trabzon'un bu sürprize izin vermeye niyetinin olmadığı haberi Akyazı'dan geldi. Orada da zirveye uzanan elektrikler komple gitti.

Hak edenin kazandığı bir yarış son buldu. Evet uyanın büyükler, şampiyon Başakşehir oldu.