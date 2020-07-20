Türk futbolundan bir Selçuk İnan geçti

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasına giren Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından futbol kariyerine noktayı koydu. Futbola 1999 yılında Hatay'ın Karaağaçspor takımında başlayan Selçuk, 1 yıl sonra o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer oldu ve profesyonelliğe geçiş yaptı. Manisaspor ve Trabzonspor'da kalitesiyle zirve yapan Kaptan, 2011'de Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Selçuk İnan, kariyerinde 14'ü Galatasaray'da, 2'si Trabzonspor'da olmak üzere 16 kez kupa sevinci yaşadı. Farklı kategorilerde 133 kez milli formayı terleten usta orta saha, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yapılan son grup maçının 89. dakikasında attığı frikik golüyle millileri turnuvaya götüren isim oldu.

MELO VE MUSLERA UNUTMADI

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, “Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve beraber kupalar kazanmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Seni seviyorum” mesajını attı.

Dün Galatasaray'daki 9. yılını kutlayan Muslera da, “Kaptanım, uzun yıllar seninle oynamak harikaydı. Aynı sezon mücadeleye başladık, her şeyimizi bu camiaya verdik. Teşekkürler” dedi.