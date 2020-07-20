Son dakika Hatayspor şampiyon hoca Mehmet Altıparmak’ı gönderdi

TFF 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Hatayspor’da sportif direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan getirildi.

Mehmet Altıparmak, son 3 sezonda TFF 1. Lig’den Süper Lig’e Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’u taşımıştı. Altıparmak’ın bu kırılması güç başarısı lig rekoru olarak tarihe geçmişti.

‘HATAYSPOR’DA DEVAM EDECEĞİM ‘DEMİŞTİ

Hatayspor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkaran Mehmet Altıparmak, 15 Temmuz Çarşamba günü SÖZCÜ’ye özel röportaj vermişti. Can Çapar’a konuşan Altıparmak, yoluna Hatayspor ile Süper Lig’de devam edeceğini belirtmişti.

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“SİYASETİN OLACAK Kİ TUTUNABİLESİN”

Süper Lig’de 1. Lig’in şampiyon hocalarına yeterince kredi ve şans verilmediğini ifade eden Altıparmak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bunun benim için bir kriteri yok. Hangi kulüp olursa olsun benim yanımda ve arkamda olabilecek, projesi olan her kulüpte başarılı oldum. Benim tek derdim de bu zaten. Bunun bir ligi yok benim için. Ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Biz işimizi doğru düzgün yapıyoruz. Hocaların Türkiye’de nereden nereye nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Siyasetin olacak ki tutunabilesin. Ama biz tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen grubun içindeyiz. Türk futbolunda alttan direktör olarak kaliteli bir nesil geliyor. Şu anda yukarıda hocaların onlardan bir farkı yok. Bu biraz kendini geliştirme işi. Şampiyonluğun ligi olmaz. Bir yerden sonra kendini ispatlama derdin olmuyor çünkü seni artık tanıyorlar. Bu lige damga vurduk, Süper Lig’e de damga vuracağız.”

“SÜPER LİG'DE HERKESİN KONUŞACAĞI BİR TAKIM OLACAĞIZ”

“Herkesin konuşacağı bir takım olacağız, Süper Lig'de devamlı oynayan bir takım yaratmak; birinci önceliğimiz bu. Bütçe gibi etmenler de önemli. Elimizdekileri önümüze koyup ona göre karar vereceğiz. Bizim de istediğimiz oyuncular muhakkak var. Onlarla alakalı istişare edeceğiz”