Lewis Hamilton, Macaristan’da kazandı, ırkçılıkla mücadelede Formula 1’i topa tuttu!

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı olan Macaristan Grand Prix’sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull’dan Max Verstappen’in önünde kazandı. Podyumun son basamağında ise Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas yer aldı.

Yarışı Racing Point’ten Lance Stroll dördüncü, Red Bull’dan Alex Albon ise 5. sırada bitirdi. Ferrari’nin kabusu devam ederken Sebastian Vettel, Hamilton’dan tur yiyerek 6. olabildi. Ferrari’nin diğer pilotu Charles Leclerc ise 11. oldu ve puan alamadı.

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Sebastian Vettel, kötü bir sezon geçireceklerini bildikleri yönündeki açıklamalarına devam etti ve “Mercedes’in bize tur bindirebileceğini biliyorduk” dedi. Hafta sonuna damga vuran ise Lewis Hamilton’ın açıklamaları oldu. Irkçılıkla mücadele konusunda verilen mesajların “aceleye getirildiğini” savunan Hamilton şöyle konuştu:

“İlerleyen süreçte Formula 1’le konuşmamız gerek. Daha iyi bir iş çıkarmaları lazım. O kadar aceleye geldi ki… Araçtan çıktık, öne doğru koştuk, diz çöktük. Fazlasını yapmaları lazım ve neden sadece ilk yarışta yapıldı anlamadım. O günden sonra bir daha yapmadık.

‘Alelacele iş yapıyorlar’

Çıkıp farklılıklar için ve ‘ırkçılığa son vermek’ için mücadele edeceklerini söylüyorlar ancak bize devam etmemiz için bir platform sunmuyorlar çünkü alelacele iş yapıyorlar.

Bize daha çok zaman tanıyabileceklerini düşünüyorum. Galiba gelecek günlerde bir e-posta göndereceğim ve onlarla koordinasyon sağlamayı deneyeceğim. Yapmak istediklerine ancak bir iletişim problemi yaşadıklarına inanıyorum.”

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Takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 5 puan farkla önüne geçerek 63 puanla pilotlar sıralamasında liderliği ele alan Hamilton, GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) Başkanı olan ve aynı zamanda Haas adına yarışan Romain Grosjean’i de sert bir şekilde eleştirdi.

‘Grosjean bunun önemli olduğunu düşünmüyor’

Hamilton, “Bunun önemli olduğunu düşünmüyor. Bir kere yapıldı, yapılması gereken bundan ibaretti diye düşünenlerden. Problemin ne olduğu ve nasıl hala devam ettiği hakkında onunla konuşmaya çalıştım ve mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Sanırım o ve Sebastian (Vettel) yarış öncesi sürücü brifinginde bundan bahsetmedi” diye konuştu.

Hamilton’ın bu yorumu üzerine konuşan Vettel ise “Bugün çok kısıtlı zamanımız vardı. Açıkçası her şey biraz aceleye geldi. İlerleyen süreçte aramızda biraz daha iyi bir iletişim sağlamamız gerek diye düşünüyorum ki böylece önümüzdeki yarışta durumu çözebilelim” ifadelerini kullandı.