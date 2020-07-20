Kaçan balık büyük oldu

Trabzonspor, yine üç tane gol attı. Ve ofansif olarak Türkiye'nin en iyi hücum oyuncularına sahip olduğunu gösterdi. Ama futbol iki yönlü oynanır. Hücum ve savunma prensipleri…… Ama bordo-mavilliler, Türkiye'de ve dünyada tüm takımlar için en zor olan şeyi yani hücumu yapıyor ama en kolay olan savunmayı yapamıyor. Bu yüzden sürekli puan kaybediyor.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak;

1- Kendi sahanda Ankaragücü, Antalya ve Denizli'ye mağlup oluyorsan şampiyon olma.

2- Hüseyin Hoca, takım öne geçtiği zaman hem skoru koruyamadı hem oyunu tutamadı hem oyunu yavaşlatamadı ve yapmış olduğu değişiklerle özellikle son 4 hafta kaçan şampiyonlukta başarısız performans ortaya koydu.

3- Trabzonspor’da Da Costa, Campi, Hüseyin Türkmen, Hosseini gibi 4 tane stoper ceza sahası içinde adam markajını yapmayı bilmiyor, tamamıyla topa bakarak alan markajı yapıyor. Ve en etkili forvetlere bunu yapmadıkları için amatör takımların bile yemeyeceği çok basit golleri yiyerek takımlarının mağlup olmasına veya berabere kalmasına neden oluyorlar.

Trabzonspor, Konyaspor karşısında kanatları çok iyi kullandı. Merkezden Abdülkadir Ömür ile çok etkili akınlar yaptı. Uzaktan denemelerle Sörloth'un özel gayretleriyle sonuca gitmeyi denedi. Maalesef Trabzonspor'daki defans oyuncularına hiç kimse alan ve adam markajı nasıl yapılır, kademeye nasıl girilir, nasıl bireysel ve takım savunma yapılır öğretmemiş. Maalesef savunma başarısızlığından dolayı kaçan büyük büyük oldu.