‘İkinciliğe başarısızlık dedik, ilk 5’i bile göremedik!’

Koskoca Fenerbahçe sezonu 7. sırada tamamlıyor, inanılır gibi değil. Hem de 6. sırada bitirilen bir sezonun ardından bu derece alınıyor. ‘Fenerbahçe ikinciliğe sevinmez, Fenerbahçe için tek başarı şampiyonluktur' diye geçmiş dönemleri yerden yere vurduk, haklıydık da. Ama son iki sezon bize ikincilikleri bile arattı.

Fenerbahçe, iki sezon üst üste Avrupa kupaları bileti alamadı. En son iki sezon üst üste Avrupa'dan ne zaman uzak kalındı, hatırlamıyorum bile. Bu böyle gitmez, gidemez. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon görev alacak malzemecisinden futbolcusuna, teknik adamından başkanına kadar herkes başarılı olmak zorunda. Ya şampiyonluk olacak ya da isimlerini Fenerbahçe tarihinde hatırlanmak istemeyecekler olarak yazdıracaklar.

Geçen sezon küme düşme potasından uzaklaşmaya çalışan Fenerbahçe 6. oluyor, bu sene ocakta şampiyonluğu bir numaralı adayı olan Fenerbahçe 7. oluyor!!!

Fenerbahçe'yi yönetenler, bu formayı taşıyanlar şunu bilmeli ki artık taraftarın sabrı kalmadı. İkinciliğe isyan eden taraftara ikinciliği aratmayın artık…

Çaykur Rizespor 1 günde teknik direktör buldu

Bu takımın 7. Sırada sezonu tamamlamasının başsorumlusu ise takımı teknik direktörsüz bırakmaktır.

Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörsüz kalmayan Beşiktaş, belki de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor bile 2 hafta kala teknik direktör gönderip 1 günde teknik direktör buldu ve çıktığı ilk maçı kazandı. Bu takımı teknik direktörsüz bırakmak, gelecek sezon Avrupa'dan alınamayacak milyon euroların da kaybına sebebiyet verdi.

Fenerbahçe teknik direktörsüz kalmaz, kimi istiyorsa gidip alır. İstediği teknik direktör başka takımla şampiyonluğa gitse bile Fenerbahçe istediği an getirebilmeli. İş işten geçtikten sonra yapılan müdahalelerin de pek bir anlamı kalmıyor.

Kaptanı Emre Belözoğlu olan bir takımda bu disiplin sorunu yaşanıyor

Gelelim saha içine, evet Fenerbahçe çok çok iyi bir ilk yarı oynadı. Bir kişi eksik kalınmasına rağmen sahanın tek hakimi Fenerbahçe'ydi. Soyunma odasına 10 kişi kalan Fenerbahçe, 2-0 önde gidebilirdi. İkinci yarı ise beklenen sondu aslında. Derbide 10 kişiyle fazla da dayanamazdı Fenerbahçe. Son haftaların en başlarılı ismi kaleci Altay'ın hatası. Gökhan Gönül'ün kariyerindeki sürekli attığı golün kopyası…. Fenerbahçe 2-0 kaybetti ve taraftarının başını yine yerden kaldıramadı.

Gelelim Vedat Muric'e, “Ayakların yere basmalı.” Gördüğün kırmızı kartta art niyet yok ama Fenerbahçe'nin futbolcusu bu kadar amatörce hareket edemez. Ocak ayından beri yokları oynuyor. Son 12 maçta 3 gol attı ve sezonu tamamladı. Ya aklının olduğu yere git ya da gelecek sezon böyle bir düşüş yaşamamak için kendini toparla. Fenerbahçe'nin birinci santraforu bu kadar istikrarsız olamaz.

Fenerbahçe'de bir başka dikkati çeken ise bu sezon tam 11 kez kırmızı kart görülmesi. Hem de kaptanı Emre Belözoğlu olan bir takımda bu disiplin sorunu yaşanıyor. Kabul edilemez bir şey bu. Tamam, hakemler kötü, hatalı kararlar çok ama büyük bir takım, hele bir Emre Belözoğlu gibi bir kaptanı varken böyle bir disiplinsizlik yaşıyorsa herkes şapkasını önüne koymalı.