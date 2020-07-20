Hüseyin Çimşir kimdir? İşte Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in kariyeri…

Son dakika haberiyle Trabzonspor’un teknik hocası Hüseyin Çimşir ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 41 yaşındaki genç teknik adam 2012-2013 sezonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat Fubol Kulübü U14 takımında ilk teknik direktörlük görevini üstlenmişti. İşte Hüseyin Çimşir’in hayatı ve kariyerinden bilgiler…

HÜSEYİN ÇİMŞİR KİMDİR?

Hüseyin Çimşir 26 Mayıs 1979 Araklı doğumlu Türk futbolcu ve teknik direktördür. Orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, son olarak Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Futbola Trabzonspor altyapısında başladı. A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi. Tekrar Trabzonspor’a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor’da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor’un anlaşma yapmaya isteksiz davranması sonucu Trabzonspor ile iplerini koparmıştır. Dinamo Tiflis ve birçok Anadolu takımından teklif almış, ancak Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer almıştır.

Futbolculuk hayatında, basit ama yararlı oyunuyla Türk millî takımına kadar yükselmiştir. Özellikle hakemin verdiği beğenilmeyen kararlar sonucunda gösterdiği agresif hareketleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı Trabzonspor taraftarının hedef tahtası haline gelmiş, o tarihten sonra bir türlü taraftarın tepkisinden kurtulamamıştır; bu durum yönetimde de istenmeyen adam olmasına zemin hazırlamıştır. Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos tarafından oyunu beğenilmiş ve takıma döndürülmesi istenmiş, ancak bu düşüncesi Trabzonspor yönetimi tarafından kabul görmemiştir.

Takım için yaptıklarına rağmen kendine haksızlık yapıldığını belirterek “Trabzonspor’un bünyesine henüz 8 yaşında girdim. 30 yaşına gittim. Yani 22 yıldır bu kulübün içindeyim. Ne yazık ki kendimi belli çevrelere sevdiremedim. Artık burada kalmamın anlamı yok. Futbol hayatımın son dönemini Yurt dışında oynayarak ve huzur içinde sürdürmek istiyorum. Bunun için de gelecek sezon takımdan ayrılacağım.” diyerek açıklamıştır. Ayrıca bu Trabzonspor’dan ayrılışının sebebi olarak da görülmektedir.

2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine başladı.

2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor, 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor, 2017 yılında Konyaspor ve 2018-2019 yılları arasında Trabzonspor’da yardım antrenör olarak görev yaptı.

30 Aralık 2019 tarihinde Ünal Karaman’ın istifa etmesi üzerine Trabzonspor teknik direktörlüğü görevine getirildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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