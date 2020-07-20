Hentbolda şike teklifine EHF’den ceza! Milli takım menajeri…

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeli olan ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nda milli takım menajeri olarak görev yapan Erdal Ceyhan’ın 26 Ocak 2020 tarihinde oynanan DHK Banik Most – Kastamonu Belediyesi karşılaşmasından önce maçın hakemlerine para teklif ettiği ve hakemlerin de konuyu EHF Disiplin Kurulu’na ilettikleri ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine DHK Banik Most ile Kastamonu Belediyesi arasında oynanacak Kadınlar EHF Cup A Grubu maçı öncesi yapılan şike teklifinin duyulmasının ardından Çekya ekibinin yönetimi, maçın hakemlerinin değişmesi için talepte bulundu ve takımın bu talebi uygulandı.

Yeni hakemlerle oynanan maçı 31-28 kazanan temsilcimiz gruptan çıkma adına kritik bir galibiyet elde etmişti. Konu hakkında disiplin soruşturması açılırken, davadan Ceyhan’a ceza kararı çıktı.

Milli takım menajeri Erdal Ceyhan’ın karar tarihinden itibaren iki yıl boyunca uluslararası bir hentbol organizasyonunda görev almaktan men edildi. Avrupa Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu ayrıca Ceyhan’a iki bin Euro para cezası verdi.

‘Federasyona yaptırım uygulanmaz’ detayı

Avrupa Hentbol Federasyonu, (EHF) Disiplin Kurulu bu kararı 17 Temmuz 2020 tarihinde resmi internet sitesinden duyururken, alınan kararda “Türkiye Hentbol Federasyonu’na yaptırım uygulanmaz” bildiriminde bulunuldu. Konu ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı öğrenildi.