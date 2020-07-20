Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder’in yeni takımını açıkladı!

Şampiyon Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp tarihinin rekor ayrılığı Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder’in yeni takımını açıkladı.

TRT Spor’a konuşan Gümüşdağ, “Cengiz Ünder’i 15 milyon euroya sattık. Napoli’ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var” ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder’in peşinde Napoli ile birlikte Everton’ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu. Başakşehir, Cengiz Ünder’in transferinden yüzde 20 pay alacak.

“Yeni yabancı sınırı doğru değil!”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF’nin yeni yabancı sınırı modeline karşı olduklarını ve sınır olmaması gerektiğini söyledi.

Gümüşdağ yaptığı açıklamada, “Biz 14 yabancıyı yarın 5’e indirdik diyelim, tek problemimizin bu olduğuna inanıyor muyuz? Bırakın ben Avrupa’da oynuyorsam, 13-14 taneyi kullanayım. Hepimiz milli, yerliden yanayız ama gerçekler var. Avrupa ile mücadele etmek istiyorsak yabancı kuralı olmamalı. Yabancı oyuncu alamazsın, yerli al deniyor. 3 Tümer varsa, 18 talip var, Tümer 5 alıyorsa, bu sefer 15 alıyor. Bu sistemin yerinde olduğunu düşünmüyorum, tekrar değerlendirmek lazım. Tahkim’e başvuran takımlardan biriyiz. Uluslararası tecrübesi olan kıymetli hocalarımız var, onların fikirlerini de değerlendirmek lazım. Milli Takım hocası da benimle aynı kanaatte. 14 yabancı konusunda serbest olalım, isteyen kullansın. Gerek altyapıda, gerek A Takım’da milli takım için teşvik olsun, kulüpler bunun mücadelesini versin.” ifadelerini kullandı.

Şu anda kullanılan sistemin doğru olduğunu dile getiren Başakşehir başkanı, “Milli Takımlar teknik direktörü Fatih hoca döneminde çalışma yapıldı ve doğru bir çalışmaydı. Zaman içinde erozyona uğradı. Yeniden değerlendirmek lazım.” dedi.