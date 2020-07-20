Fenerbahçe’den tarihi kara tablo! İlk kez üst üste iki sezon…

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0’lık skorla mağlup olurken bu sonuçla 50 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala ligi 7. sırada noktalamış oldu.

Şampiyonluk hedefiyle girilen sezon hüsranla noktalanırken Fenerbahçe böylece tarihi bir sezonu da geride bırakmış oldu. Nahoş bir istatistiğe imza atan Fenerbahçe, Süper Lig’in ortaya çıktığı 1959 yılından bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5’in dışında kaldı.

Geçen sezonu 46 puanla 6. sırada noktalayan sarı-lacivertliler son hafta konuğu Çaykur Rizespor’u mağlup edebilirse bu sezon maksimum 53 puana çıkabilecek ve ligi 7. sırada tamamlayacak.

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80’li yılların ikinci yarısında da benzer bir süreçten geçen Fenerbahçe, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarını 5. sırada noktalamış, 1987-1988 sezonunu ise 8. sırada bitirmişti.

Bir başka tatsız ihtimal…

Fenerbahçe, öte yandan ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri -16 takımın mücadele ettiği 1990-1994 arası dönemi kenarda bırakırsak- en az puan aldığı sezonu 2002-2003 sezonunda Werner Lorant döneminde 51 puanla yaşamıştı.

Sarı-lacivetliler, son hafta konuk edeceği Çaykur Rizespor’u mağlup edemezse puan açısından da en kötü sezonunu yaşamış olacak.