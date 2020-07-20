Domagoj Vida’dan Gökhan Gönül’e ‘Bizimle kal’ çağrısı

Beşiktaş’ta sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül’le ilgili belirsizlik sürüyor…

Siyah beyazlı yönetimle henüz sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe’yle anılan Gökhan Gönül, dünkü derbide de ortaya koyduğu iyi performansı 1 golle taçlandırdı.

Gökhan’ın takımdaki yakın arkadaşlarından Vida’da sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla bir fotoğrafını paylaşarak ‘Bizimle kal’ yazdı.

Tecrübeli sağ bekle Beşiktaş yönetiminin haftaya sona erecek lig sonrası tekrar görüşme yapması bekleniyor.