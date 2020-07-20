Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, 58 yaşında hayatını kaybetti. Federasyonun resmi açıklamasında Salinas’ın ölüm nedeni belirtilmezken Bolivya basınında yer alan haberlere göre başkanın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre Salinas’ın eskiden başkanlığını yaptığı The Strongest isimli Bolivya kulübü, geçen hafta yaptığı paylaşımlarda Salinas’a acil şifalar dilemişti. El Espectador, Salinas’a 9 Temmuz’da corona virüsü teşhisi konduğunu ifade etmişti.

Eşi de virüse yakalanmıştı

Salinas’ın federasyon başkanı olmadan önce kulüp başkanlığını devrettiği eşi Ines Quispe de Salinas’a da 16 Temmuz’da Covid-19 teşhisi konulmuş ve test sonucu The Strongest’ın resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Salinas’ın şok etkisi yaratan ölümü üzerine Güney Amerika futbolu acı haberle sarsılırken hem federasyon hem CONMEBOL hem de çok sayıda Güney Amerika kulübü başsağlığı mesajları yayınladı.

Salinas, hastalığa yakalanmadan önce mart ayında askıya alınan ligin devam etmesi için hükümet yetkilileriyle görüşmelerini sürdürmekteydi. Salinas’ın eşinin sağlık durumunun iyi olduğu Bolivya basınında yer alırken, El Espectador’un haberine göre iki gün önce eski futbolcu Carlos Emilio, Salinas’a plazma bağışında bulunmuştu.

CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez “Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı, arkadaşım Cesar Salinas’ın hayatını kaybettiğini, acı haberi, aldım. Cesar kendini spora adamış bir adamdı ve bize Bolivya ve Güney Amerika futbolunun gelişmesinde bir adanmışlık ve çalışkanlık mirası bıraktı” dedi.