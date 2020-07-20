Beşiktaş’ta hırsızlık şoku! Nevzat Demir Tesisleri’nde gizli kamerayla yakalandı

Beşiktaş'ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip Uysal ve Gökhan Gönül'e aktarıldı.

İHA’nın haberine göre; Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida'nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.

İLGİLİ HABER Beşiktaş Fenerbahçe maçına spor yazarları ne dedi?