Başakşehir’in şampiyonluğu Avrupa basınında!

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Medipol Başakşehir’in tarihi başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basının önde gelen gazeteleri Başakşehir’in şampiyonluğuna geniş yer ayırdı.

Guardian: “Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi.”

L’EQUİPE: “Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 33. haftaya Trabzonspor’un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, Kayserispor’u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İki kez elektriklerin kesildiği maç uzadı. Başakşehir, Türkiye’nin yeni şampiyonu oldu.”

ANSA (Italia): “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra İstanbul takımları arasında yeni şampiyon Medipol Başakşehir, İstanbul’un dördüncü büyüğü oldu. Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra Türkiye’nin 6. şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.”

UEFA'DAN TEBRİK MESAJI

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden turuncu-lacivertliler için UEFA'dan mesaj geldi. UEFA'nın resmi hesaplarından, “Başakşehir ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidecekler” yazısı paylaşıldı, madalya ve tebrik işaretleri kullanıldı.