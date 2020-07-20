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Sözcü

Başakşehir’den Edin Visca ve heykel paylaşımı!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Bosnalı yıldızı Edin Visca ile ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

22:14 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir’den Edin Visca ve heykel paylaşımı!

Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir’de takım kaptanlarından Edin Visca’nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi. Başakşehir Futbol Kulübü’nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, “Var bir hayalimiz!” notunu düştü.

30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir’de 9. yılını geride bıraktı.

“Heykelini dikeceğiz”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, “Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz” ifadelerini kullanmıştı

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