Başakşehir’den Edin Visca ve heykel paylaşımı!

Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir’de takım kaptanlarından Edin Visca’nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi. Başakşehir Futbol Kulübü’nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, “Var bir hayalimiz!” notunu düştü.
Var bir hayalimiz!
#EdinVişça pic.twitter.com/aGHQeo9wLR
— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) July 20, 2020
30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir’de 9. yılını geride bıraktı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, “Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz” ifadelerini kullanmıştı