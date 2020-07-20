Ballon d’Or bu sezon verilmeyecek!

Futbol dünyasının her yıl geleneksel olarak sahibini bulan ödülü Ballon d’Or bu sezon sahipsiz kalacak! France Football, ödülün corona virüs nedeniyle verilmeyeceğini açıkladı. Ünlü dergi, tek ödül yerine yılın en iyi 11’inin seçileceğini duyurdu.

France Football, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1956 yılından bu yana verilen ödülü istisnai bir durum olduğu için bu yıl verilmeyeceğini açıkladı.

Dünya futbolunun en prestijli ödülünü geçen yıl Lionel Messi kazanmıştı.

France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl ‘Rüya Takım’ adı altında yılın en iyi 11’inin belirleneceğini açıkladı.

Ballon d’Or’U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

Lionel Messi: 6

Cristiano Ronaldo: 5

Michel Platini: 3

Johan Cruyff: 3

Marco Van Basten: 3

SON 10 YILDA Ballon d’Or’U KAZANANLAR

2019 Messi

2018 Modric

2017 Ronaldo

2016 Ronaldo

2015 Messi

2014 Ronaldo

2013 Ronaldo

2012 Messi

2011 Messi

2010 Messi