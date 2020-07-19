Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle! TS Konya maçı kaç kaç? Canlı yayın

Süper Lig’de artık sona yaklaşıldı. Ligin 33. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Konyaspor’u konuk ediyor. Son hafta öncesinde Karadeniz ekibi sahasında üç puan alarak ikinciliği garantilemek istiyor. Trabzonspor Konyaspor maçını canlı izlemek için yayıncı kuruluşun sistemine üye olarak karşılaşmayı takip etmek mümkün. Trabzonspor Konyaspor maçından dakika dakika önemli anları skor sayfamızdan görebilirsiniz. İşte maçın canlı yayın linki ve karşılaşmadan notlar…

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE (Üyelik gerekmektedir)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İH KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.

Konyaspor'u konuk ettiği son yedi lig maçının altısını kazanan Trabzonspor, tek yenilgisini ekim 2015'te 2-1'lik skorla aldı. Trabzonspor'u Süper Lig'de yedi maçtır mağlup edemeyen Konyaspor, son galibiyetini Mart 2016'da 2-0'lık skorla aldı.