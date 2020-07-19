Süper Lig’de son derbi! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in son derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sezonun sondan bir önceki maçı olan mücadelede iki takımda sahaya üç puan parolasıyla çıkacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 19 Temmuz günü oynanacak. Zorlu mücadele saat 21.00'de başlayacak, karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ’TA 4 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.