Son dakika TFF 1. Lig’den düşen 3. takım Osmanlıspor oldu!

TFF 1. Lig sona erdi… Bugün oynanan iki maçla birlikte lige veda eden 3. takım da belli oldu. Boluspor’un kazanmasıyla Osmanlıspor TFF 2. Lig’e düştü.

Boluspor; 27, 88 ve 90+2. dakikalarda Gökhan Sazdağı’nın attığı gollerle Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek Osmanlıspor’un maç skoruna bakmadan ligde kalmayı başardı.

2018’DE SÜPER LİG’DEN DÜŞMÜŞLERDİ!

Osmanlıspor ise sahasında ligin iddiasız takımı Balıkesirspor’u 4-3 mağlup etti. Başkent temsilcisi, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’den düştükten sonra 2019-2020 sezonunda da TFF 1. Lig’e veda etti.

Alınan bu sonuçlar sonrasında Boluspor 33 puanla 15. sırada, Osmanlıspor 30 puanla 16. sırada, Adanaspsor 21 puanla 17. ve 12 puanla Eskişehirspor 18. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig’de şampiyon Hatayspor, ikinci olarak Süper Lig biletini alan Erzurumspor oldu. Süper Lig’e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan play-off’ta ise Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Karagümrük karşılaşacak.

İLGİLİ HABER Ali Güneş: Bir yazının bildirilmemesi düşmemize neden oldu

UEFA’DA TARİH YAZMIŞTI!

Süper Lig'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde, çekilen kuralar sonucu L Grubu'na düşen Osmanlıspor; Romanya’dan Steaua Bükreş, İspanya’dan Villarreal, ve İsviçre’den Zürih takımlarıyla eşleşmişti.

Ankara ekibi bu grupta topladığı 10 puan ile grubu lider tamamlamış ve Türkiye'de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk takım olarak tarihe geçmişti.