Son dakika! Süper Lig’de küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu!

Süper Lig’de küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Konuğu Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Başkent ekibi lige veda etti.

Maç baştan sona etkili olmaya çalışan Ankaragücü, üstünlük kurmaya çalıştı, 19 şut çekti, baskı kurdu ancak golü bulamadı.

Son sözü 90’da Adis Jahovic söyledi. 90’da Jahovic’in golüyle kazanırken Antalyaspor 44 puana yükseldi.

Küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'den en son 2011-2012 sezonunda düştü

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda yaşadığı maddi kriz sebebi ile birçok futbolcusunu kaybetmiş, alt yapıda oynayan futbolcular ile ligi tamamlamak zorunda kalmıştı. Başkent ekibi, 2011-2012 sezonunun 28. haftada, 25 Şubat 2012’de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor’a 3-2 mağlup olarak 1. Lig’e düşmüştü. Burada da aynı sıkıntılarla mücadele eden ve bir türlü kendini toplayamayan Başkent ekibi, 2012-2013 sezonunda 1. Lig'e veda etti. MKE Ankaragücü, düştüğü 2. Lig’den ise 2016-2017 sezonunda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde şampiyon olarak tekrar 1. Lig’e yükseldi.

2017-2018 sezonunda 1. Lig'e teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Başkent temsilcisi ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'i Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak 6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.