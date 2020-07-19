Sivasspor Gençlerbirliği maçı canlı izle! Sivasspor galibiyet peşinde!

Süper Lig’in 33. haftasında heyecan tırmanıyor. Gecenin dikkat çeken maçından biri de Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Sivasspor bu akşam evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği’ni yenerek puanını 60’a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor Gençlerbirliği maçının canlı izleme sayfasını ve karşılaşmadan son gelişmeleri yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte Sivasspor Gençlerbirliği maçı canlı yayın ekranı…

SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE (Üyelik gerektirmektedir)

SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARI GOLLÜ GEÇİYOR!

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Appindangoye kart sınırında!

Sivasspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.