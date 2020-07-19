Selçuk İnan kaç yaşında? Selçuk İnan’ın oynadığı takımlar ve hayatı…

Milli Takım’da ve Galatasaray’da uzun süre forma giyen Selçuk İnan futbolculuk kariyerini noktaladı. 35 yaşında futbolu bırakan Selçuk İnan’ın hayatına dair detaylar şu şekilde…

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan, 1985 yılında İskenderun’un Karaağaç Mahallesi’nde bakkal bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yapan İnan’ın babası Münir İnan’ın ise tek ideali ise o dönemler Bir market açıp, oğlunu başına geçirmek idi. Bakkal’da çıraklık yaptığı süreden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, henüz 10 yaşında Karaağaç Belediyespor’un seçmelerinde katıldı ve kısa sürede futbola doğduğu şehrin kulübü olan Karaağaç Belediyespor’da amatör olarak başladı.

Oynadığı takımlar

Çanakkale Dardanelspor Manisaspor Trabzonspor Galatasaray

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takıma ilk kez Şubat 2007’de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Selçuk, millî takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007’de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi. 2012 Avrupa Kupası ön elemelerinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuş ve çok fazla asist yaparak takımına katkıda bulunmuştur. Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası’na katıldı ve final oynadı.

2011’de Guus Hiddink tarafından millî takıma çağrılan Selçuk neredeyse tüm maçlarda ilk 11 başladı ve birçok asist yaptı. Selçuk Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan’a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı’dan attı. Türkiye’nin Salzburg kampında sadece Gürcistan maçında oynayan Selçuk, Türkiye’nin Portekiz ile oynadığı maçın 80.dakikasında oyuna dahil olmuş ve 88. dakikasında Pepe’nin kendi kalesine attığı golün asistini yapmıştır ve Türkiye maçtan 3-1 galip ayrılmıştır. Selçuk ikinci golünü ise 11 Eylül 2012’de Estonya’ya atmıştır.Ayrıca Selçuk İnan’ın attığı 3.gol ise Andorra’ya karşıdır. Selçuk bu golü frikikten atmıştır. 13 Ekim 2015 tarihinde Türkiye’nin İzlanda’yı 1-0 yendiği maçta tek golü atarak Türkiye’nin 2016 Avrupa Şampiyonasına direkt katılmasına katkı yapmıştır