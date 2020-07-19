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Puan durumu: Süper Lig’de 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları! 34. hafta programı…

Süper Lig'in 33. haftası bu akşam oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Ligin bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Derbi maçına da sahne olan Süper Lig'in 33. haftası ardından oluşan güncel puan durumu tablosunu haberimizden sizlere aktarıyoruz. TFF'nin yayınladığı 34. ve son hafta maç programı da sayfamızda yer alıyor. İşte 19 Temmuz 2020 Süper Lig 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

23:26 -
Haberler Futbol
Puan durumu: Süper Lig’de 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları! 34. hafta programı…

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun 33. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin seyrini değiştiren karşılaşmaları futbolseverler yakından takip etti. Lig’de bugün oynanan 7 karşılaşmanın ardından ortaya çıkan güncel puan durumu tablosunda Beşiktaş ligi 4. bitirmeyi garantilerken puanını 59’a çıkardı. Trabzonspor ise Konya’ya yenilmesiyle birlikte 62 puanda kaldı. Trabzon’un yenilgisiyle Başakşehir, Süper Lig’in 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu.  İşte Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları…

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR!

Süper Lig’in 33. haftasında bugün 7 karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından olan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde gülen taraf 4-3’lük skor ile Konyaspor oldu. Bu sonuç ile Başakşehir ligin bitimine bir hafta kala 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG’E VEDA ETTİ

Süper Lig'de küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Konuğu Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Başkent ekibi lige veda etti.

33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray – Göztepe: 3-1

Gaziantep – Kasımpaşa: 2-2

Rizespor – Yeni Malatyaspor: 3-0

Trabzonspor – Konyaspor: 3-4

Ankaragücü – Antalyaspor: 0-1

Sivasspor – Gençlerbirliği: 2-0

Beşiktaş – Fenerbahçe: 2-0

Başakşehir – Kayserispor: 1-0

Alanyaspor – Denizlispor: 1-0

34. HAFTA PROGRAMI

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Son güncelleme: 23:31 19.07.2020