Puan durumu: Süper Lig’de 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları! 34. hafta programı…

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun 33. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin seyrini değiştiren karşılaşmaları futbolseverler yakından takip etti. Lig’de bugün oynanan 7 karşılaşmanın ardından ortaya çıkan güncel puan durumu tablosunda Beşiktaş ligi 4. bitirmeyi garantilerken puanını 59’a çıkardı. Trabzonspor ise Konya’ya yenilmesiyle birlikte 62 puanda kaldı. Trabzon’un yenilgisiyle Başakşehir, Süper Lig’in 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu. İşte Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları…

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR!

Süper Lig’in 33. haftasında bugün 7 karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından olan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde gülen taraf 4-3’lük skor ile Konyaspor oldu. Bu sonuç ile Başakşehir ligin bitimine bir hafta kala 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG’E VEDA ETTİ

Süper Lig'de küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Konuğu Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Başkent ekibi lige veda etti.

33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray – Göztepe: 3-1

Gaziantep – Kasımpaşa: 2-2

Rizespor – Yeni Malatyaspor: 3-0

Trabzonspor – Konyaspor: 3-4

Ankaragücü – Antalyaspor: 0-1

Sivasspor – Gençlerbirliği: 2-0

Beşiktaş – Fenerbahçe: 2-0

Başakşehir – Kayserispor: 1-0

Alanyaspor – Denizlispor: 1-0

34. HAFTA PROGRAMI