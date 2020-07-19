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Penaltı kararı sonrası Konyaspor’dan flaş ‘maske’ paylaşımı!

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada 56. dakikada Trabzon'un lehine verilen penaltı kararı sonrasında Konyaspor cephesinden flaş bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "KAMU SPOTU! Maskeyi gözünüzü değil ağzınızı kapatacak şekilde takın" ifadeleri yer aldı.

22:38 -
Haberler Futbol
Penaltı kararı sonrası Konyaspor’dan flaş ‘maske’ paylaşımı!

Süper Lig’in 33. haftasında İstanbul’dan gelecek habere göre şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor’u konuk etti.

Maçın 56. dakikasında skor 1-1 iken Campi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

Sörloth beyaz noktada hata yapmadı ve skoru 2-1 yaptı. Penaltı kararına Konyaspor cephesi yoğun itirazda bulunurken kulübün resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda “KAMU SPOTU! Maskeyi gözünüzü değil ağzınızı kapatacak şekilde takın” ifadeleri yer aldı.

Görselde ise maskeyi gözüne takmış bir insan resmedilirken “Böyle hiç değil” ifadesi kullanıldı.

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