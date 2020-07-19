ÖZET: Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri! Geniş derbi özeti!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skor ile mağlup etti. Beşiktaş üçüncülük için verdiği mücadeleyle önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş’ta goller 63. dakikada Vida’dan ve 70. dakikada Gökhan Gönül’den geldi. Fenerbahçe’de Vedat Muriqi 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçından önemli pozisyonları ve golleri özet görüntülerden takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçının özeti…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE: 2-0

Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş’a seyircisiz derbide 3 puanı getiren golleri 63. dakikada Vida, 70. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

Fenerbahçe’de Muriqi 23. dakikada Vida’ya yaptığı sert faulden sonra sarı kart gördü. VAR hakemi Ali Palabıyık, maçın hakemi Halil Umut Meler’i pozisyonu ekrandan izlemesini istedi.

Meler izledikten sonra 25. dakikada Fenerbahçeli forvete kırmızı kartını gösterdi.

İlk yarıda rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen hücumda etkili olamayan Beşiktaş’ın net pozisyonu da olmadı!

Fenerbahçe hücumlarında ise Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kalesinde devleşerek önemli kurtarışlar yaptı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 59 puana yükselirken, sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar 3. sıra için son hafta kazanıp, Sivasspor’un kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş’ın son hafta rakibi Gençlerbirliği…