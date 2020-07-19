Ne Oldu’da DERBİ ÖZEL | Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde artılar ve eksiler…

Ne Oldu’nun yeni bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı. İki takımın artıları eksileri ne? Tartıda kim ağır basıyor?

(NOT: Yayın kaydedildiğinde Galatasaray – Göztepe maçı heniz oynanmamıştı)

İşte sohbetten satır başları:

Fenerbahçe’nin 2 maçını kazanıp 56 puan yapması halinde bile Beşiktaş’ı geçme ihtimalini çok düşük görüyorum.

Fenerbahçe treni Rodriguez boş kaleye topu vuramadığı Gençlerbirliği maçında kaçırdı. Aslında sezon genelinde Rodriguez topa vurabilseydi Fenerbahçe için başka şeyler söylerdik.

Bu derbi öncesinde Fenerbahçe’de inanılmaz bir şey oluyor. Güneş tutulması gibi bir şey. İki tane stoper yan yana oynayacak. Nadir gelişen bir olay.

Stoper olmayan oyuncunun kötü performans veriyor olması doğal ama bunun 27 puanlık bir kayba neden olması, sahada olanın skandal ötesi gözükmesi bana anormal geliyor. O oyuncu orada oynamaya ikna edilemiyor. Oraya yazmakla olmuyor, Football Manager oynamıyorsun ki. Oyuncu piyango bana çıktı psikolojisi ile oynuyor. Başka bir mental sıkıntı var.

İş yerinde de öyle değil mi? Herkes bir işi öğreniyor onda uzmanlaşıyor. Tak diye uzman olmadığı bir görev geldiğinde konfor alanı bozuluyor. Bu olduğunda insanlar mutsuz oluyor. Sen yönetici olarak (buradaki durumda teknik direktör olarak) çalışanı ikna etmen lazım. Bu senin için daha iyi olacak, bizim için daha iyi olacak, hepimiz için daha iyi olacak fikrine ikna etmen lazım. Olmayacak olsa bile.

Vedat’ın performansı derbi akşamı için de soru işareti. Ekstra bir kırılganlığı olduğunu görmüş olduk.

Ben de olsam Nabil Dirarla tartışırdım gibi geliyor.

Dirar’ın sakatlığı varsa oynatmasak mı acaba?

Beşiktaş hedefe odaklı oynamayı becerebiliyor. Yine sonuca odaklı bir Beşiktaş olacaktır.

Sergen Yalçın’ın ‘kalanları’ toparladığını görüyoruz.

Ruiz Ümraniye’ye takımla vedalaşmaya gidebilmiş midir?

Her takımda Ruiz gibi düşünen çok oyuncu vardır. Tamamı böyle değildir ama böyle gruplar vardır. Yerli oyuncular da aynı hissiyattadır ama gidemiyorlar.

Beraberliğe yakın ama Beşiktaş’ın bir adım önde olduğu bir maç gibi duruyor.

İki takım arasında dikkat çeken en önemli fark; teknik direktörü olan bir takım ve teknik direktörünün kim olduğu belli olmayan bir takım.

Rakibi bilmiyor Fenerbahçe’nin ne yapacağını ama sorun şu ki Fenerbahçe de bilmiyor. Fenerbahçe kendisi için bile bir kapalı kutu.

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