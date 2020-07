Nadir bulunan LeBron James imzalı kart 1.8 milyon dolara satıldı!

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James’in çaylak sezonundan kalma imzalı bir oyuncu kartı açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen en yüksek bedel, mayıs ayında MLB takımlarından Los Angeles Angels forması giyen yıldız oyuncu Mike Trout’un kartına ödenmiş ve kart 923 bin dolara satılmıştı.

LeBron James’in kartının mevcut rekoru neredeyse ikiye katlamasına sebep olan detay ise kartın oldukça nadir olması.

James’in Cleveland Cavaliers’taki çaylak sezonu olan 2003-2004 sezonu öncesi basılan ve sadece 23 tane üretilen kartta LeBron James’in imzası da bulunuyor.

This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.

Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 19, 2020