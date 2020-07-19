MAÇ SONUCU | Tottenham 3-0 Leicester City

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak Avrupa yarışında umudunu son haftaya taşıdı.

Çağlar Söyüncü’nün kırmızı kart cezalısı olmasıyla görev almadığı karşılaşmanın ardından Leicester, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında büyük bir yara aldı.

Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada James Justin (K.K), 37 ve 40. dakikalarda ise Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 58 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Leicester City 62 puanla ve maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi yarışı yapan Chelsea 63 puanla 3, Manchester United ise 62 puanla 5. sırada…

Chelsea’nin kalan maçları: Liverpool (D), Wolves

Manchester United’ın kalan maçları: West Ham, Leicester City (D)