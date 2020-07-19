MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği | Yiğidolar ikincilik hesabına başladı!

Süper Lig’in 33. haftasında ligde ikincilik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, konuğu Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup ederek kritik bir üç puan elde etti.

Sivasspor, 29’da Arouna Kone’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 67’de ise sahneye Mustapha Yatabare çıktı ve 2-0’la skoru tayin etti.

Bu sonuçla Sivasspor 60 puana yükselirken 36 puanda kalan Gençlerbirliği yenilse de ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor, Trabzon’dan gelen haberin ardından ise farklı bir hedef için umutlandı.

Trabzonspor, konuğu Konyaspor karşısında şok bir skorla 4-3 yenildi ve 62 puanda kaldı.

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İkincilik hesapları!

Buna göre gelecek hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak olan Sivasspor, Trabzonspor’un son hafta deplasmanda Kayserispor’a yenilmesi halinde ligi 2. sırada bitirecek.

Trabzonspor berabere kalırsa 63 puana ulaşacak, Sivasspor da 63 puana ulaşırsa ikili averaja bakılacak. İlk yarıda Sivasspor evinde 2-1 kazanırken, ikinci yarıda Trabzon’da oynanan maçta bordo-mavililer 2-1 galip gelmişti.

İkili averaj eşitliği durumunda ise genel averaja bakılırken Trabzonspor’un 33’e 19 üstünlüğü bulunuyor ve haliyle aradaki 14 gol farkının kapanması için Yiğidolar’a mucize gerekiyor.