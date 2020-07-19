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Sözcü

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor, 90+5'te yediği golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve kümede kalmayı garantileme şansını kaybederek umutlarını son haftaya bıraktı.

23:13 -
Haberler Alanyaspor
MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

Süper Lig’de küme düşme hattının yakınlarında bulunan Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında uzatma anlarında yediği golle ligde kalma şansını garantileyemedi.

İki takımın da rölantide geçirdiği ilk yarıda takımlar soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girerken, ikinci yarıda da uzun süre golsüz geçildi. Ancak ev sahibi ekip 90+5’te Onur Bulut’un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Denizlispor bu sonuçla puanını 35 puanda kaldı ve kümede kalma savaşını son haftaya bıraktı. Aytemiz Alanyaspor ise 54 puana ulaşarak sezonu ilk 6 içinde bitirmeyi garantiledi.

Aytemiz Alanyaspor ligin son haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olurken, Denizlispor evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.

Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor