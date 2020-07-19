Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan farklı kazandı!

İtalya Serie A 34. hafta mücadelesinde Bologna ile karşılaşan Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun bir gol, bir asistle oynadığı maçı 5-1 kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Alexis Saelemaekers ile 1-0 öne geçen Milan, 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip Bologna 44. dakikada Takehiro Tomiyasu’nun attığı golle ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Milan 49. dakikada Ismael Bennacer’in golüyle skoru 3-1’e getirirken asist Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi.

Milan’ın Hırvat yıldızı Ante Rebić 57’de durumu 4-1’e getiren isim olurken, son sözü 90+2’de Davide Calabria söyledi ve mücadele 5-1’lik skorla sona erdi.

Milano ekibi bu sonuçla puanını 56 yaparken Bologna 43 puanda kaldı.