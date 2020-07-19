Genç sporcunun şok ölümü! 20 yaşındaki Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Avustralya Olimpiyat Komitesi, eski dünya genç çiftleri artistik patinaj şampiyonu Ekaterina Alexandrovskaya’nın Moskova’da öldüğünü açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 20 yaşındaki Alexandrovskaya'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Genç sporcunun antrenörü Andrei Khekalo tarafından yapılan açıklamada ise Alexandrovskaya’nın Moskova’da bir binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık konu hakkında soruşturma başlatırken, Rus basınında olimpik sporcunun intihar etmiş olabileceği yönünde haberler yer aldı.

2017’DE ALTIN MADALYA KAZANDI

Rusya’da doğan Alexandrovskaya, 2016 yılında Avustralya vatandaşlığına geçerek yarışmaya başlamış ve 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda partneri Harley Windsor ile madalya mücadelesi vermişti.

Alexandrovskaya-Windsor çifti, 2017 yılında Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı. Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.

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