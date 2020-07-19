Fenerbahçe’den bir kabus sezon daha!

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda 33. hafta geride kaldı. Şampiyon Başakşehir olurken düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Fenerbahçe ise sezonu 7. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertliler son hafta oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonucu ne olursa olsun ligdeki sıralaması değişmeyecek. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon Avrupa arenasında olmayacak.

Fenerbahçe 2018-2019 sezonunu da 46 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarından uzak kalmıştı.

ERSUN YANAL İLE BAŞLADI, TAHİR KARAPINAR İLE BİTİRDİ

Fenerbahçe sezona başlarken 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ersun Yanal, alınan kötü sonuçlar sonunda 2 Mart 2020 tarihinde KAP’a yaptığı açıklamayla yollarını ayırmıştı.

Pandeminin araya girmesiyle yeni hocasını uzun bir süre bulamayan Fenerbahçe, Tahir Karapınar’ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe 33. hafta itibarıyla 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.