Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: ‘Böyle gitmeyeceği aşikâr’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın uçlarda yaşamaya devam ettiğini dile getiren Terim, “”Maç öncesinde uçlarda yaşıyoruz her şeyi demiştim. Oyunu domine eden Galatasaray’ın, bir süredir kazanamaması oyuncularda bence mental olarak da sıkıntıya yol açtı. Bazı oyuncularımız neredeyse ilk yarıda top tutmakta zorlandı. Bu, geçen maçlarda yaşanan travmalardan kaynaklanıyor. Normal karşılıyorum. O yüzden, bir sıkıntı yaşadık” dedi.

“NORMALDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAMALI”

8 maçtır süren galibiyet hasreti sona erdiği için sevinçli olduğunu söyleyen Terim, “Genel olarak oyunu oynayan, gol pozisyonları da bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti; ancak son haftaya girilirken ligi nerede bitireceğimize bakacağız. Burada aldığımız üç puan iyi oldu. En azından kötü gidişe dur deme adına iyi oldu. Galatasaray’ın ve benim bu kadar alışık olmadığı üç puan hasreti bittiği için sevinçliyiz; ama normalde böyle bir şey olmamalı” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE GİTMEYECEĞİZ AŞİKÂR”

Futbolcu maaşlarında yaşanan sıkıntılar hakkında konuşan Terim sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu konularla ilgili yönetimimiz açıklama yaptı. Yapıyor da devamlı. Bunların çoğu yönetimsel konular. Sadece o değil birçok konumuz var bizim. Maddi, manevi konularımız var. Kurumsal konularımız var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Zaten bunların hepsini aşmamız lazım. Sadece yönetimimizin ve bizim değil, tüm Galatasaraylıların ısrarla üzerinde durması gereken konular var. Sorunları sadece geçmiş sorunlar olarak kabul etmeyip, bundan sonraki gelecek planlamasını da doğru yapmamız lazım. Ben geçen sene böyle gitmez dedim ama kimse bana neden böyle dediğimi sormadı. Böyle gitmeyeceği aşikâr. Bu ekonomik ortamda, pandemi sonrası Şampiyonlar Ligi’ne kalmak belki bir küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir; ama esas yarayı kurutmak için neler yapmamız gerektiğinin kaygısını duymamız lazım.”