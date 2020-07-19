Eskişehirspor’dan farklı veda!

Altay maçında berabere kalarak bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor, evinde Boluspor'a farklı yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Mustafa Özer, “Sezonun son maçıydı. Genellikle genç oyunların olduğu bir takım kurduk. Oyuna baktığımız zaman iyi oynarken bireysel hatalardan gol yedik. 80'den sonra 4-5 oyuncu da değiştirdik. Üzgünüz, Eskişehirspor gerçekten çok değerli bir takım. İşimiz gerçekten çok zor” diye konuştu.

Son haftalarda TFF 1. Lig’de kalma mücadelesi veren Boluspor ise, Eskişehir'de 3 puan alarak ligde kalmayı başardı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fırat Gül, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün itibariyle Boluspor, 2019-2020 sezonunu ligde kalarak tamamlamıştır. Bizim tek hedefimiz buydu. Geldiğimiz günden bugüne kadar bütün söylemlerimizde Boluspor'un ligde kalması vardı. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Bizim için zorlu bir süreç oldu. Pandemi süreci herkes için zorlu geçti. Sadece bize özel bir durum değildi ama nihayetinde bu zorluğu yaşadık. Bugün itibariyle ligde kaldığımız için mutluyuz. Maçın geneline bakacak olursak dirençli bir Eskişehirspor vardı. Zaten bütün maçlarda Eskişehirspor kendine yakışan direnci gösterdi. Böyle bir takımla oynayacağımızı bildiğimiz için maçın ciddiyetini diğer maçlardan ayırmadık. Sonuç itibariyle 3-0 gibi net bir galibiyet aldık.”