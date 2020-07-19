CANLI YAYIN | Süper Lig’de kümede kalma savaşı!

Süper Lig’de bu akşam şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadeleleri de birbirinden çekişmeli maçlara sahne oluyor. Aynı saatte başlayan maçlar öncesinde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatya, Konya, Denizlispor ve Gençlerbirliği ateş hattında bulunan takımlar.
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