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CANLI YAYIN | Süper Lig’de kümede kalma savaşı!

Süper Lig'de bitimine 2 hafta kala kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. Bu akşam aynı saatte başlayan 33. hafta maçlarının canlı yayın anlatımı ve tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

18:17 -
Haberler Futbol
CANLI YAYIN | Süper Lig’de kümede kalma savaşı!

Süper Lig’de bu akşam şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadeleleri de birbirinden çekişmeli maçlara sahne oluyor. Aynı saatte başlayan maçlar öncesinde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatya, Konya, Denizlispor ve Gençlerbirliği ateş hattında bulunan takımlar.

  • Kritik maçlar öncesinde son sıradaki puan durumu şöyle oluşuyor
  • 12- Gençlerbirliği: 36 puan
  • 13- Denizlispor: 35 puan
  • 14- Konyaspor: 33 puan
  • 15- Yeni Malatyaspor: 32 puan
  • 16- Çaykur Rizespor: 32 puan
  • 17- Kayserispor: 32 puan
  • 18- Ankaragücü: 29 puan

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Çaykur Rizespor-Yeni Malatya canlı anlatım linki! TIKLAYIN…

Aytemiz Alanyaspor-Denizlispor canlı anlatım linki! TIKLAYIN…

Trabzonspor-Konyaspor canlı anlatım linki! TIKLAYIN…

Ankaragücü-Antalyaspor canlı anlatım linki! TIKLAYIN…

Başakşehir-Kayserispor canlı anlatım linki! TIKLAYIN…

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Son güncelleme: 18:58 19.07.2020