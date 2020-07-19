CANLI YAYIN | Süper Lig’de kümede kalma savaşı!

Süper Lig’de bu akşam şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadeleleri de birbirinden çekişmeli maçlara sahne oluyor. Aynı saatte başlayan maçlar öncesinde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatya, Konya, Denizlispor ve Gençlerbirliği ateş hattında bulunan takımlar.

Kritik maçlar öncesinde son sıradaki puan durumu şöyle oluşuyor

12- Gençlerbirliği: 36 puan

Gençlerbirliği: 36 puan 13- Denizlispor: 35 puan

Denizlispor: 35 puan 14- Konyaspor: 33 puan

Konyaspor: 33 puan 15- Yeni Malatyaspor: 32 puan

Yeni Malatyaspor: 32 puan 16- Çaykur Rizespor: 32 puan

Çaykur Rizespor: 32 puan 17- Kayserispor: 32 puan

Kayserispor: 32 puan 18- Ankaragücü: 29 puan

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