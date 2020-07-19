CANLI | Trabzonspor – Konyaspor (21:00)

Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışında avantajı Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor, Süper Lig’e tutunma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor’u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler…

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Ndiaye, Abdülkadir P., Ekuban, Abdülkadir Ö., Nwakaeme, Sörloth

İH KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.

Konyaspor’u konuk ettiği son yedi lig maçının altısını kazanan Trabzonspor, tek yenilgisini ekim 2015’te 2-1’lik skorla aldı. Trabzonspor’u Süper Lig’de yedi maçtır mağlup edemeyen Konyaspor, son galibiyetini Mart 2016’da 2-0’lık skorla aldı.

Trabzonspor evinde oynadığı son üç lig maçında beraberlikle sahadan ayrıldı… Bordo mavili ekip tek sezonda daha uzun bir iç saha beraberlik serisini 4 beraberlikle 1979-1980 sezonunda yaşamıştı. Süper Lig’de çıktığı son üç deplasmandan puansız dönen Konyaspor ise bu sezon üst üste dört dış saha yenilgisi almadı.

Trabzonspor’un Süper Lig’de attığı son altı golün dördüne 3 gol ve 1 asistle 4 gollük katkı sağlayan Jose Sosa, cezası nedeniyle formasını giyemeyecek..

Bu sezon ligde 8 gol atmayı başaran Farouk Miya, Konyaspor’un en skorer ismi konumunda… Konyaspor’un bir diğer önemli kozu Ömer Ali Şahiner, son iki maçta 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu.