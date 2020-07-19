CANLI | Medipol Başakşehir Kayserispor maçı canlı yayın | Başakşehir Kayseri canlı izle

Medipol Başakşehir Kayserispor canlı! Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig’in 66 puanla lideri Başakşehir, konuğu Hes Kablo Kayserispor’u mağlup ederek yıllardır hedeflediği şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Kayserispor ise puan veya puanlar alarak ligde kalma adına hayati puanlar toplamanın peşinde. Medipol Başakşehir Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Medipol Başakşehir Kayserispor maçı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Geçen hafta deplasmanda Konyaspor’a 4-3 mağlup olan Başakşehir kazanması halinde Süper Lig tarihinin 6. farklı şampiyonu olacak. 32. haftada konuğu Gaziantep’le 1-1 berabere kalan 32 puanla 17. Kayserispor ise 32’şer puanlı Çaykur Rizespor’un Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği haftada puan veya puanlar alarak ateş hattında son haftaya avantajlı girmek istiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Mert, Yasir, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Rienstra, Henrique, Kravets (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

STAT: 3. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD3

Başakşehir’de Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike’nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor. Kayserispor’da ise kart cezalıları Bernard Mensah ve Diego Angelo bu maçta forma giyemiyor. Hes Kablo Kayserispor'da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, kritik Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten üç ismin de sakatlıklarının bulunduğu hakkında açıklama yapıldı.